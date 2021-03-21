شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الرئاسي الليبى يبحث مع سفير مالطا سبل تعزيز التعاون بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي ، ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني اليوم الأحد بمدينة طرابلس مع السفير المالطي لدى ليبيا تشارلز صليبا.

وأكد المكتب الاعلامى لرئيس المجلس الرئاسي ، أن اللقاء تطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وبحث سُبل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة التعليم والتدريب ، كما أكد السفير المالطي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي على قرب فتح السفارة المالطية في طرابلس خلال أيام، وذلك لتسهيل حصول الليبيين على التأشيرة.

كان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، يان كوبيش، قد أكد أنه لمس رغبة الأطراف الليبية المختلفة في عدم «رؤية قوى أجنبية أو وجود أجنبي على أراضيهم»، وحث الشركاء الدوليين على احترام هذه الرغبة، ونقلت بوابة الوسط الليبية، عن كوبيش قوله : خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد، في برلين مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: "لا تزال البلاد مليئة بالمرتزقة أو القوات غير المرغوب فيها ، أسمع فى اجتماعاتى مع الأطراف الليبية المختلفة بغض النظر عن مناطقهم أو اتجاهاتهم السياسية، عرفت منهم أنهم لا يريدون رؤية قوى أجنبية أو أي وجود أجنبي على أراضيهم".

وشدد كوبيش ،على رغبة الليبيين في «الانسحاب العاجل للمرتزقة من ترابهم»، وقال: «هذا بلد يعتز بنفسه، بلد ذو سيادة.. هذا شعب يعتز بنفسه وبسيادة بلاده»، مؤكدًا عمل الأمم المتحدة بشكل مباشر أو من خلال رصد وقف إطلاق النار وغيرها من الأنشطة على مساعدة ليبيا.