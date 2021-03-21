«الصحة» تُحذر من التدخين السلبي.. يزيد من خطر الإصابة بـ«سرطان الرئة»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذرت وزارة الصحة، من إصابة الغير المدخنين بسرطان الرئة نتيجة مخالطة المدخنين في المنزل أو العمل. وأوضحت في “إنفوجراف” نشرته على “تويتر”، إن خطر الإصابة بسرطان الرئة يرتفع من 20 – 30% لغير المدخنين الذين يتعرضون للتدخين السلبي. تجدر الإشارة إلى أنه من أضرار التدخين على الدم: -جلطات الدم والأوعية الدموية -المدخنون يكونون أكثر عرضة للإصابة باللوكيميا (سرطان الدم). -النيكوتين يسبب مرض الشريان المحيطي، والذي يكون من مسبباته الحد من تدفق الدم، مما يؤثر على الوظائف الحيوية التي تقوم بها أعضاء وأنسجة الجسم.

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