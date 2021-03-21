شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «الموارد البشرية» بشأن إجازة اليومين أسبوعياً للقطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن التعديلات المقترحة على نظام العمل، التي رفعتها الوزارة أخيرا على منصة استطلاع، لم يتم التطرق فيها لاعتماد يومين إجازة في الأسبوع للعاملين بالقطاع الخاص.

ووفقاً لـ”الاقتصادية”، أشارت الوزارة إلى أنه يمكن لصاحب العمل تكييف ساعات العمل بما يتناسب مع نشاطه والأعمال الموكلة لعامليه بما لا يتجاوز المعيار المحدد لساعات العمل.

وأكدت أن التعديلات المقترحة شملت تخفيض ساعات العمل لمعيار العمل الأسبوعي، وكذلك لشهر رمضان للعاملين المسلمين.

ويهدف مشروع تعديل نظام العمل إلى دعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في دعم وإصلاح سوق العمل وتوفير البيئة التشريعية الملائمة لتنمية القطاع الخاص وإيجاد بيئة عمل لائقة للعاملين بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة واستراتيجية سوق العمل في ضوء رؤية المملكة 2030.