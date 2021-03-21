شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض: الإطاحة بوافد امتهن تزوير الوثائق الرسمية ورخص الإقامة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على وافد من الجنسية البنجلاديشية، امتهن تزوير الوثائق الرسمية ورخص الإقامة والتأمين الطبي، والمتاجرة بها في أوساط مخالفي نظام الإقامة.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة الرياض، أن الوافد اتخذ من مقر إقامته معملاً لجرائمه، حيث ضبط بحوزته 50 رخصة إقامة، و7 بطاقات تأمين طبي مزورة.

وأشار إلى أن المتهم أقر بما نسب إليه، وجرى إيقافه تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.