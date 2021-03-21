قوات الأمن العراقية تنفذ عملية أمنية في محافظة ديالى

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / Ahmad al-Rubaye
ولفت المصدر إلى أن المناطق التي تم تنفيذ العملية الأمنية بها تقع ضمن مناطق المخيسة وأبو كرمة، مشيرا إلى أنها لا تزال توصف بـ "المناطق الساخنة".
وذكر المصدر أن تلك المناطق يتم استخدامها من قبل المسلحين الذين ينفذون عملياتهم الإرهابية.
وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.
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