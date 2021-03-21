ينطلق اليوم... "التصدي 4" تدريب بحري سعودي تشارك فيه "أرامكو"

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان نشرته جريدة "عكاظ" السعودية، يشارك في التدريب وحدات من الأسطول الشرقي، وحرس الحدود، ورئاسة أمن الدولة، ووزارة الطاقة ممثلة بشركة أرامكو السعودية، وشركة أرامكو لأعمال الخليج.

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وعن مكان التدريب أشار البيان أنه بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية في الجبيل، مؤكدا أن القوات البحرية الملكية السعودية، أنهت جميع الاستعدادات لانطلاق التمرين.

وقال البيان إن التدريب سيستمر 5 أيام، ويستهدف رفع الجاهزية والاستعدادات لجميع الوحدات المشاركة للتصدي للعمليات الإرهابية على المنشآت البترولية، وتعزيز توحيد مفهوم العمل المشترك بين الوحدات المشاركة.

وأشار إلى أن من أهدافه أيضا رفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات، وكذلك توحيد مفهوم القيادة والاتصالات بين الوحدات المشاركة أثناء تنفيذ الخطة، والتدريب على تمرير البلاغات والمعلومات وإيصالها لمركز العمليات.

يشار إلى أن زارة الطاقة السعودية كانت قد اعلنت أن هجوما وقع عند الساعة السادسة وخمس دقائق من صباح أول أمس الجمعة، مؤكدا أنه لم يترتب عليه إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته، مشددة على أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لأرامكو السعودية في الظهران، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، والاقتصاد العالمي كذلك".

وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد استهدفت صباح الجمعة الماضية، تنفيذ عملية هجومية استهدفت شركة أرامكو. وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان: "نعلن تنفيذ عملية السادس من شعبان والتي استهدفت شركة أرامكو في الرياض بـ 6 طائرات مسيرة".