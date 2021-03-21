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قرقاش: يجب تغليب الدبلوماسية على المواجهات

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دبي - محمود عبدالرازق - وكتب قرقاش تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأحد، أكد فيها أهمية الدبلوماسية والتنمية الاقتصادية ودورها في تحقيق التعايش السلمي.

وكتب: "المنطقة في المرحلة المقبلة أحوج ما تكون إلى تغليب الدبلوماسية على المواجهات، والتواصل على القطيعة، و الاقتصاد والاستثمار على الخلافات".

وتابع: "تحتاج المنطقة إلى التسامح والتعايش وليس إلى التطرف"، مضيفا: "هذه هي قراءتنا في الإمارات وهذه وجهتنا".

ووقعت الإمارات مع إسرائيل، في البيت الأبيض منتصف سبتمبر/أيلول الماضي اتفاقا، لتطبيع العلاقات بين البلدين برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

© Sputnik / Mohamed Hassan

الأنشطة الاقتصادية بين الإمارات وإسرائيل بعد اتفاق السلام

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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