رئيس الوزراء العراقي يهنئ الأكراد بمناسبة عيد نوروز

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، اليوم الأحد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" تغريدة للكاظمي قال فيها، "بمناسبة حلول عيد نوروز، اتقدم بخالص التهاني والتبريكات مقرونة باجمل الأمنيات إلى أبناء شعبنا الكردي والعراقيين جميعا، والى كل الشعوب التي تحتفل بهذه المناسبة السعيدة، سائلين الباري عز وجل أن يحل هذا العيد بالوفرة والازدهار، وأن يعم الأمن والاستقرار في ربوع عراقنا الحبيب".

وأضاف "نستثمر هذه المناسبة السعيدة على قلوب العراقيين، للتأكيد على وحدة العراق، وتعزيز اواصر المحبة والتآخي والتآلف بين أبناء الشعب العراقي بكل طوائفه وقومياته، وأن نشد العزم لمواجهة التحديات الصعبة من أجل ضمان المستقبل الزاهر لابناء شعبنا".

هذا ويحتفل حوالي 300 مليون شخص، منهم الكرد والفرس والبشتون والآذريين وغيرهم، في 21 آذار/مارس من كل عام بعيد نوروز، التي تعني باللغتين الكردية والفارسية "اليوم الجديد"، ويعتبر عيد رأس السنة لدى الأكراد والفرس.

ويقول الأكراد إنهم يحتفلون به منذ عام 612 قبل الميلاد، أي أنهم سيدخلون عام 2633 هذه السنة. أما الفرس، فاحتفلوا به بعد هذا التاريخ، وسيدخلون عام 1400 هذا العام.

ويعتبر نوروز، العيد الوحيد الذي تحتفي به قوميات وأديان وشعوب مختلفة عبر القارات. وهو عطلة رسمية في كثير من البلدان مثل إيران والعراق وقرغيزستان وأذربيجان، كما يُحتفل به في تركمانستان وطاجيكستان وأوزبكستان وكازاخستان ومقدونيا وجنوب القوقاز والقرم ومنطقة البلقان وكشمير وولاية كوجارات الهندية وشمال غرب الصين.