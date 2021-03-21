حزب تونسي يعلن القبض على عضو مكتبه السياسي

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان للحزب نشره موقع قناة "نسمة" فقد أكد الحزب أن السلطات أوقفت مساء أمس السبت، أيمن العلوي عضو المكتب السياسي للحزب وعضوي اللجنة المركزية أكرم التليلي وغيث المرواني أمام مقر سكناهم بـ "باردو".

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وشدد الحزب في بيانه على أنه تم ''اقتيادهم عنوة إلى مركز باردو والاحتفاظ بهم دون السماح لمحاميهم بالحضور أثناء الاستماع إليهم''.

ووصف البيان هذه الخطوة بـ''الخطيرة"، معربا عن إدانته الشديدة لعملية الإيقاف بحق كوادر الحزب.

وطالب البيان بضرورة 'الإطلاق الفوري لسراح الموقوفين''، داعيا ''مناضليه وأنصاره وأصدقاءه للتجند من أجل ذلك".