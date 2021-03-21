"تحية خاصة" إلى سوزان مبارك في عيد الأم

دبي - محمود عبدالرازق - وغرد علاء مبارك عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "كل عام وجميع الأمهات بألف خير بمناسبة عيد الأم وتحية حب وتقدير واحترام لأمهات الشهداء الأبرار، وتحية خاصة لوالدتي فى عيد الأم، اللهم ارزقها الصحة والعافية وطول العمر، يارب أرح قلبها وأسعدها واحفظها لي".

يشار إلى أن سوزان مبارك أحيت الشهر الماضي الذكرى الأولى لوفاة زوجها وهي متشحة بالسواد، وظلت صامتة طوال فترة بقائها بجوار القبر، واحتفظت بهدوها وتماسكها، وبعد دقائق اكتفت بقراءة سورة الفاتحة أمام الضريح، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

كما أن سوزان مبارك التزمت مقعدها بجوار فريد الديب، محامي زوجها، ونجليها جمال وعلاء مبارك، ولم تقف لمن حضر لتقديم واجب العزاء لها، واكتفت برفع يديها للتحية عن بعد دون المصافحة بالأيدي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس "كورونا" المستجد.

وبعد مرور 30 دقيقة، غادرت سوزان مبارك في هدوء وبصحبتها المحامي فريد الديب، ليستكمل نجليها علاء وجمال مبارك استقبال المعزين، كما أنهما التقطا الصور التذكارية مع من رغب منهم.