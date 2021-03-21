تقرير دولي يتوقع إنفاق الكويت 7 مليار دولار على الرعاية الصحية في 2021

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، أكد تقرير صادر عن وكالة "فيتش سوليوشنز" أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية في الكويت إلى 2.3 مليار دينار في 2021 و2.6 مليار دينار بحلول 2025.

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ووفقا للتقرير فإن هذه النسبة تشكل معدل نمو سنوي متراكم بنسبة 2.7%، مشيرا إلى أن النمو طويل الأجل للإنفاق على الرعاية الصحية في الكويت سيكون مدفوعا من القطاع الخاص، حيث تقوم الحكومة بشكل متزايد بشراكات مع القطاع الخاص للتخلص من بعض الأعباء المالية للرعاية الصحية.

وأوضح التقرير أن الكويت توسع هذه الفترة من قدراتها لتطعيم السكان ضد فيروس كورونا وتهدف الى تطعيم 80% من السكان البالغ عددهم 4.3 مليون نسمة بحلول سبتمبر/أيلول القادم، مشيرا إلى أن الكويت قد افتتحت مؤخرا مراكز جديدة للتطعيم مما سيزيد من قدرة البلاد على تلقيح 20 ألف شخص يوميا اعتمادا على توافر اللقاحات المختلفة.

ولفت التقرير إلى أنه وحتى 15 من الشهر الجاري قدمت الكويت 8.4 جرعات لكل 100 شخص وهو معدل أعلى من السعودية "6.7 جرعات لكل 100 شخص".

لكن التقرير أوضح أن مستوى التطعيم في الكويت أقل بكثير من بلاد كالإمارات "66.5 جرعة لكل 100 شخص" والبحرين "33.3 جرعة لكل 100 شخص".

وتوقع التقرير أنه وبناء على الاتجاه الحالي للتطعيم في الكويت فانها ستصل الى تغطية التطعيم للسكان ذوي الأولوية بحلول أبريل/نيسان 2021، لافتا إلى أن شريحة السكان ذوي الأولوية تشكل الأشخاص من فئة 65 عاما وما فوق والعاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية، والأشخاص ذوي الأمراض المزمنة.

وأكد تقرير "فيتش سوليوشنز" أن الوكالة عدلت توقعاتها للإنفاق على الرعاية الصحية في الكويت في 2021 بنسبة 7% على أساس سنوي بـ 300 مليون دينار مقابل التوقعات السابقة بـ290 مليون دينار.

وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية المستمرة في الكويت ستستمر بتهديد الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية وخفض ميزانيتها، حيث من المتوقع نمو الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية في البلاد بنسبة.4% في 2021 على أساس سنوي الى ملياري دينار، مقابل معدل نمو بـ%3.5 في 2020.

يشار إلى أن تقريرا سابقا للوكالة كان قد قدر الإنفاق على سوق الأدوية في الكويت في 2020 بنحو 600 مليون دينار، لكنه توقع أن يرتفع هذا الرقم بنسبة 5.6% على أساس سنوي ليبلغ أكثر من 640 مليون دينار بدفع من شراء اللقاحات، ورجحت أيضا ان تصل قيمة مبيعات الأدوية الى 720 مليون دينار على مدى الـ5 سنوات المقبلة، وهو ما يشكل معدل نمو سنوي متراكم بـ 3%