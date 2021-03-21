بيان من "أرامكو" بشأن الهجمات الأخيرة التي استهدفت مصافي الشركة

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Hamad I Mohammed

وقال الناصر، في تصريحات مع قناة "العربية"، إن " أرامكو تعرضت لتحديات كبيرة ولكن جاهزية الشركة للتعامل معها عالية"، مشددا على أن "توزيعاتنا عن 2020 هي الأعلى مقارنة بأي شركة مساهمة في العالم".

وأعلنت المملكة العربية السعودية، يوم الجمعه الماضي، تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء بطائرات مسيرة، نجم عنه حريق تمت السيطرة عليه.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر في وزارة الطاقة أن الهجوم وقع عند الساعة السادسة وخمس دقائق من صباح اليوم الجمعة، مؤكدا أنه لم يترتب عليه إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته.

وأكد المصدر أن "المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لأرامكو السعودية في الظهران، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، والاقتصاد العالمي كذلك".

وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، صباح يوم الجمعة، تنفيذ عملية هجومية استهدفت شركة أرامكو. وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان: "نعلن تنفيذ عملية السادس من شعبان والتي استهدفت شركة أرامكو في الرياض بـ 6 طائرات مسيرة".