الكويت... قرار وشيك بإلغاء حجر المطعمين بلقاح كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وأشارت المصادر لصحيفة القبس الكويتية، أن توجها حكوميا إلى إلغاء أو تخفيف الحجر للمطعمين، يستند إلى دراسة أعدتها السلطات الصحية في البلاد.

وكثرت المطالبات بضرورة إعفاء المطعمين من الحجر المؤسسي وإقرار جواز سفر كورونا.

ووصلت أعداد المطعمين في الكويت بلقاح كورونا إلى 462 ألف نسمة.

وسجلت الكويت أمس 1347 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 217933 حالة، في حين تم تسجيل خمس حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1215 حالة وفاة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في بيان: إن "عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 230 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14510 حالة".