شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 8 مواطنين من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، 8 مواطنين بينهم شقيقان من مناطق مختلفة بالضفة و القدس المحتله.

وذكرت وكالة انباء فلسطين "وفا"، اليوم الأحد - أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين من القدس، بعد أن داهمت منزليهما فى قرية الطور شرق القدس المحتلة.

وفى جنين، اختطفت قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون"، مواطنين من مخيم جنين، أثناء تواجدهما قرب بلدة يعبد ،كما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان بينهم شقيقان من بلدة بيت فجار ببيت لحم، عقب مداهمت منازلهم .