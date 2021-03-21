شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية تعلن بدء حملة التطعيم ضد فيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، أن حملة التطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد ستبدأ اليوم الأحد، وتستهدف الكوادر الصحية العاملين فى المستشفيات العامة والخاصة والأهلية، ومرضى الكلى ومرضى السرطان وكبار السن فوق 75 عاما.

وأوضحت الكيلة - حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم - أن الوضع الوبائى فى فلسطين لا يزال خطرا، وأن الإجراءات الحكومية التى اتخذت منذ بداية الجائحة وحتى اليوم، ساهمت فى التقليل من الخسائر والضحايا على المستوى الصحي.

واستعرضت تحديات الرعاية الصحية الأولية فى جائحة "كوفيد- 19"، وسبل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، رغم الضغط الكبير الذى تعانى منه الكوادر الطبية والصحية ومرافق الوزارة إثر الجائحة.

وشكرت وزيرة الصحة كل من دعم القطاع الصحى الفلسطينى لمواجهة الجائحة من أصدقاء على مستوى العالم أو داعمين من داخل فلسطين، مؤكدة أن مساندة المجتمع المحلى ودول العالم الصديقة ساهمت فى دعم القطاع الصحى الفلسطينى بشكل كبير أمام جائحة "كورونا".