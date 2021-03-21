شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق جهاز «آيباد برو» الجديد الشهر المقبل.. تعرّف على المزايا والسعر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - توصل – وكالات:

كشف تقرير تقني عن موعد إطلاق جهاز آيباد برو 2021 الجديد، حيث يُنتظر أن يتم إطلاقه في أبريل المقبل.

وينتظر أن يتميز بشاشة مطورة وشريحة آبل سيليكون جديدة واتصال ثندربولت، وفق تسريب جديد.

وذكرت تسريبات جديدة أن الجهاز سيحتوي على شاشة LED صغيرة، ما يسمح بتشغيل أفضل للفيديو، وصور أكثر ثراء للألعاب والمحتويات الأخرى.

وتعد وحدات LED الصغيرة، تقنية إضاءة خلفية جديدة تدعم لوحة LCD للجهاز بصمامات ثنائية لا يزيد حجمها عن خمس حجم مؤشر LED القياسي، ما يُمكن من تعبثة المئات من مصابيح LED الفردية خلف شاشة الجهاز، ومزيد من مناطق الإضاءة.

كما سيضم الجهاز موصل “ثندربولت” متعدد الاستخدامات، ما يمنحه مزامنة بيانات أسرع، واتصالاً إضافياً بالشاشات الخارجية ومحركات الأقراص الثابتة والأجهزة الطرفية الأخرى.

إضافة إلى ما سبق، ينتظر أن يضم الجهاز شريحة A14 مجددة، تمنحه أداءً مشابهاً لشريحة M1.

ومن المتوقع أن يظل السعر 750 دولارًا لجهاز مقاس 11 بوصة و999 دولارًا لمقاس 12.9 بوصة”.