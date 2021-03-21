شكرا لقرائتكم خبر عن فجر اليوم.. «التحالف» يستهدف مواقع صواريخ بالستية تابعة لمليشيا الحوثي باليمن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت مصادر يمنية، أن قوات التحالف العربي نفذت فجر اليوم، ضربات جوية عنيفة استهدفت مواقع تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية في 3 محافظات يمنية. ووفقاً لـ”الإخبارية”، استهدفت الضربات الجوية مواقع الصواريخ البالستية وورش التصنيع في صنعاء وعمران والحديدة. وكان التحالف العربي قد أعلن أمس السبت، عن اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

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