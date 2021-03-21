شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الجوف: القبض على مواطن تعمد إتلاف «صرافات آلية» بدومة الجندل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ألقت شرطة منطقة الجوف، القبض على مواطن قام بإتلاف الممتلكات من خلال تكسير زجاج عدد من الصرافات الآلية في محافظة دومة الجندل.
وأوضحت شرطة الجوف أن المتهم أقر بما نسب إليه من تهم وجاري استكمال إجراءات الاستدلال الأولية بحقه، وأشعرت النيابة العامة اختصاصًا.
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