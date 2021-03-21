شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال الأحمر» يوضح خطوات إسعاف شخص تعرض لـ«نزيف الأنف» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت هيئة الهلال الأحمر، كيفية مساعدة شخص أصيب بـ”نزيف الأنف” أو “الرعاف”.

وأشارت الهيئة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، إلى أنه يجب القيام بعدة خطوات للسيطرة على النزيف أولها طمأنة المريض، وإجلاسه، وإمالة رأسه إلى الأمام حتى يتلامس ذقنه وصدره، والضغط على الجزء السفلي من الأنف باستخدام الإبهام والسبابة لمدة 10 دقائق، مع وضع كمادة باردة فوق الأنف.

وأضافت أن حالة المصاب إذا لم تتحسن فيجب نقله إلى أقرب مركز صحي أو طلب المساعدة بالاتصال على 997 أو عبر تطبيق “أسعفني”.