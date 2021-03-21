شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن لمستخدمي «الكورتيزون» تلقي لقاح كورونا؟.. «الصحة» توضح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
كشفت وزارة الصحة، عن مدى إمكانية تلقي لقاح فيروس كورونا في حال كان المريض يستخدم دواء يحتوي على مادة الكورتيزون.
وأوضحت الوزارة رداً على استفسارات المغردين، أن استخدام الكورتيزون بشكل عام لا يعد مانعاً لتلقي اللقاح، ناصحةً بأن يكون ذلك تحت إشراف الطبيب المعالج.
وأضافت أن الأشخاص الذين يتناولون أدوية أو علاجات مثبطة للمناعة معرضون للإصابة بالفيروس، مؤكدةً أنه يمكنهم تلقي اللقاح إذا لم يكن لديهم موانع للتطعيمات لغلبة الفائدة المرجوة.
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