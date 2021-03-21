شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس اليوم: سحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا على شمال وجنوب غرب المملكة قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وطقس مستقر على معظم مناطق المملكة.

حالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .

أمطار

‏وتوقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد وليلة الأثنين -إن شاء الله -أجواء معتدلة على الوسطى والشرقية والشمالية والمرتفعات نهاراً وحارة على باقي المناطق، لطيفة إلى باردة نسبياً فجر غد الأثنين 1442/8/9هـ، كما يتوقع هطول أمطار خفيفة على أجزاء من الشمالية ومرتفعات الباحة وعسير وجازان.

رياح مثيرة للغبار

‏كما توقع الحصيني، اليوم الأحد 1442/8/8هـ رياح من متوسطة لشبه قوية مثيرة للغبار على أجزاء من مناطق مكة وتبوك والشمالية وحائل وشمالي القصيم والشرقية، يرافقه ارتفاع تدريجي في الحرارة على معظم المناطق، فيما يتوقع يوم الأربعاء1442/8/11هـ رياح قوية على الشمالية والغربية وشمالي الوسطى والشرقية -إلا أن يصرفها الله- .

وهذه الأحوال الجوية تستوجب الانتباه من:

-خطر شدة الرياح التي قد ترتفع سرعة هباتها .

-خطر التدني في مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار والأتربة المثارة.

-خطر حدوث مضافات لدى مرضى الجهاز التنفسي والعيون بسبب الغبار.

نصائح خلال الأمطار

وكانت الھیئة العامة للأرصاد، قد وجهت 5 نصائح لاتباعھا عند ھطول الأمطار الرعدية.

ونصحت الهيئة عند هطول الأمطار، بتجنب استخدام الھاتف الجوال -في حال وجود صواعق-، والحرص على حمل المظلة دائما.

كما أكدت الهيئة على أهمية اللجوء للدفاع المدني في حالات الطوارئ، والابتعاد عن مجاري السیل، ومتابعة الارصاد الجوية خلال منصاتھا المعتمدة.