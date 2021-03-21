أدنى مستوى على الإطلاق... تراجع أرباح شركة "أرامكو" السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان للشركة نشرته على موقعها الإلكتروني فقد "حققت أرامكو السعودية صافي دخل بلغ 184 مليار ريال سعودي (49 مليار دولار أمريكي) في عام 2020".

واعتبر البيان أن "هذا الرقم يعتبر أحد أعلى الأرباح لأي شركة مُدرجة على مستوى العالم"، مضيفا أن "الشركة برهنت على مرونتها المالية القوية في أصعب فترة شهدها قطاع الطاقة".

وأرجعت انخفاض الأرباح بشكل عام إلى "تأثرت خلالها [فترة عام 2020] إيرادات القطاع بانخفاض شديد في أسعار النفط الخام وتراجع مبيعاته، وتدني هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات".