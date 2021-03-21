تركي آل الشيخ يصدم الجميع ويقرر "الاعتزال"

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلن آل الشيخ أنه اعتبارا من اليوم الأحد 20 مارس/آذار، قرر اعتزال كتابة الشعر.

وغرد عبر حسابه على "تويتر": " قررت قرارا من اليوم ساعتزل الشعر... ويبقى كل ما كتبت ذكرى".

​وأثار قرار المستشار تركي آل الشيخ، تفاعلا بين عدد كبير من متابعيه، من بينهم الشعراء أمير طعيمة وتامر حسين، إذ تساءل بعضهم على السبب، بينما رجح البعض الآخر أن مواهبته في الشعر ستدفعه للتراجع عن هذا القرار، ودعا آخرون "آل الشيخ لعدم الاعتزال لأنهم يحبون أشعاره.

​يشار إلى أن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، كتب كلمات العديد من الأغنيات لعدد من نجوم الغناء في العالم العربي، أبرزهم عمرو دياب في أغاني "كل حياتي" و"يا ساحر" و"أحلى حاجة"، ومع المطرب العراقي ماجد المهندس بأغنية "على قدومك"، والمطرب السعودي، رابح صقر، في أغنية "على كيفك".