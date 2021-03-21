شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تسجل 163 إصابة جديدة بكورونا والمغرب تعلن 444 حالة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة السورية أمس السبت تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 93 حالة ووفاة 12 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 17240 شفيت منها 11503 وتوفيت 1153 حالة.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في الثاني والعشرين من مارس من العام الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

كما أعلنت وزارة الصحة المغربية، امس السبت، عن تسجيل 444 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، وثماني حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ«كوفيد - 19»، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 491 ألفاً و463 حالة منذ الإعلان عن أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 468 ألفاً و807 حالات.

كما سجلت إحصائيات الوزارة 8 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 8763 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد من تلقوا التطعيم ضد «كوفيد - 19» وصل إلى نحو 4 ملايين و264 ألفاً و168 شخصاً.