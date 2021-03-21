حماس تعلن رغبتها تشكيل قائمة وطنية عريضة للانتخابات التشريعية المقبلة في فلسطين

دبي - محمود عبدالرازق - غزة - سبوتنيك. وقال بدران لقناة الأقصى الفضائية: "حركة حماس تعلن بشكل واضح منذ فترة حول رغبتها بتشكيل قائمة وطنية عريضة، تضم عدد من الفصائل ومستقلين، وتتفق على سقف سياسي معين".

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وأضاف، "عندما نتحدث عن قائمة وطنية مشتركة، فلا نتحدث عن قائمة ثنائية بين حماس وفتح، بل نتحدث عن قائمة وطنية تضمن معظم الفصائل الفلسطينية".

وتابع: "نعمل على تشكيل قائمة حمساوية خالصة، بحيث نكون جاهزين لخوض الانتخابات في أي وقت، لكننا سنبذل كل الجهود للوصول إلى قائمة وطنية عريضة".

وأوضح بدران إن قائمة حماس على وشك الانتهاء عمليا، وستكون جاهزة لتقديمها في الوقت المناسب.

وحول الموقف الإسرائيلي من الانتخابات الفلسطينية، أشار بدران، إن "الاحتلال" هو المستفيد الأول والأكبر من حالة الانقسام، وأي محاولة لرأب الصدع الفلسطيني يرى فيها "الاحتلال" تهديدا حقيقيا له، ولا يريد أن نظهر كشعب حضاري أمام العالم.

وقال بدران:

"الاحتلال متخوف من فوز حماس وعودتها مرة أخرى عبر صناديق الاقتراع، خصوصا في الضفة الغربية. نحن الفلسطينيين يجب أن نبقى موحدين في قرار الانتخابات، ونواجه تدخلات الاحتلال وأمريكا وغيرهما كجبهة واحدة".

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد بدأت اليوم الأربعاء 20 آذار/مارس باستقبال القوائم وطلبات الترشح للانتخابات التشريعية القادمة التي ستجري في 22 آيار/مايو القادم.