التحالف العربي ينفذ غارات جوية على ثلاثة معسكرات لـ "أنصار الله" في صنعاء

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن طيران التحالف استهدف بثلاث غارات معسكر الحفا التابع لقوات الحرس الجمهوري "نخبة الجيش اليمني سابقا" شرقي العاصمة صنعاء، وقصف بغارة أخرى معسكر سلاح الصيانة شمالي العاصمة.

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وأضاف أن التحالف نفذ غارتين جويتين على معسكر عمد في جبل جربان بمديرية سنحان جنوبي صنعاء.

في السياق، اتهمت جماعة "أنصار الله"، عبر تليفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، طيران التحالف العربي بشن غارتين على مطار صنعاء الدولي شمالي العاصمة.

ولم تشر الجماعة إلى الأضرار الناجمة عن الغارتين الجويتين على المطار الذي تقتصر رحلاته على المنظمات الأممية والدولية والإنسانية، خاصة في إيصال المساعدات.

إلى ذلك، قالت "أنصار الله"، إن التحالف العربي قصف بغارة جوية ميناء الصليف شمال محافظة الحديدة غربي اليمن.

وتأتي الغارات الجوية على صنعاء وضواحيها، غداة إعلان وسائل إعلام تابعة لـ "أنصار الله"، تنفيذ طيران التحالف 26 غارة على مديريتي مدغل وصرواح في محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، التي تشهد معارك بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية والجماعة.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.