شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 96 إصابة جديدة بكورونا فى الجزائر و1347 حالة فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الجزائر 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وحالتي وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 116.066 ،فيما بلغ مجموع الوفيات 3055 .

بينما أعلنت وزارة الصحة الكويتية امس السبت عن تسجيل 1347 إصابة و5 وفيات بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عبدالله السند في البيان الصحافي اليومي إن إجمالي عدد الإصابات بالبلاد ارتفع ليصل إلى 217933، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1215.