جميع موبايلات آيفون "الزيرو" وأسعارها.. بعضها طٌرح في 2018

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جميع موبايلات آيفون الزيرو وأسعارها.. بعضها طرح في 2018

الأحد 21 مارس 2021

الخليج 365

إذا كنت مقبلا على شراء هاتف آيفون جديد، فعليك أن تعلم أن الشركة تطرح رسميا في الأسواق 7 موديلات بعضها تم الإعلان عنه عام 2018.



ووفقا لموقع شركة أبل الإلكتروني، هناك 7 طرازات من هواتف آيفون تعود لـ 3 أجيال وتختلف من حيث الحجم والتصميم والألوان والسعر.

وتصل خيارات السعة الداخلية للتخزين في تلك الهواتف إلى 512 جيجابايت، مما يمنحها فرصة أفضل للتنافس بقوة مع شركات هواتف أندرويد العملاقة مثل سامسونج وجوجل.

وإليك تصنيف هواتف آيفون الموجودة في الأسواف وفقا للجيل:

4 هواتف من سلسلة آيفون 12 (2020):

iPhone 12 Mini

طرح بسعر يبدأ من 699 دولارًا وشاشة 5.4 بوصة وكاميرا ثنائية العدسات كلتاهما بدقة 12 ميجابكسل.

iPhone 12

ويبدأ سعره من 799 دولارًا وهو متوفر بشاشة 6.1 بوصة وكاميرا ثنائية العدسات كلتاهما بدقة 12 ميجابكسل.

iPhone 12 Pro

ويبدأ سعر من 999 دولارًا وقد طرح بشاشة 6.1 بوصة وكاميرا ثلاثية العدسات جميعها بدقة 12 ميجابكسل.

iPhone 12 Pro Max

ويبدأ سعره من 1,099 دولارًا وهو بشاشة 6.7 بوصات وكاميرا ثلاثية العدسات جميعها بدقة 12 ميجابكسل.

هاتف iPhone SE2 عام 2020:

يبدأ سعره من 399 دولارًا، وهو بشاشة 4.7 بوصة وكاميرا أحادية العدسة.

هاتف iPhone 11 (2019):

ويبدأ سعره من 599 دولارًا، وهو بشاشة 6.1 بوصة وكاميرا ثنائية العدسات.

هاتف iPhone XR عام 2018:

يبدأ سعره من 499 دولارًا، وهو بشاشة 6.1 بوصة وكاميرا أحادية العدسة.