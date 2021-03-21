شكرا لقرائتكم خبر عن أحشاء معكوسة وقلب في الجهة اليمنى.. صحة عسير تكشف تفاصيل جراحة نادرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكن فريق طبي بمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بأبها، من إنقاذ حياة مريض يحمل أحشاءً معكوسة وقلبه في الجهة اليمني من صدره. وقالت “صحة عسير” عبر تويتر: عبر إجراء عملية قلب مفتوح بتقنية القلب النابض ، تمكّن فريق طبي بمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بأبها – بفضل الله – من إنقاذ مريض حالته نادرة جدًا؛ لكونه يحمل أحشاءً معكوسة الموضع، ووجود قلبه في الجهة اليمنى من القفص الصدري، وذلك إثر تعرّضه لجلطة قلبية، ومعاناته من تليّف في جزء من عضلة القلب.

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