شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الأرصاد» عن طقس الأحد.. سحب رعدية وسماء غائمة على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن توقعات طقس اليوم الأحد بمختلف مناطق المملكة.
وتوقع مركز الأرصاد في تقريره أن تكون السماء غائمة جزئيا على شمال وجنوب غرب المملكة، تتخللها سحب رعدية على مرتفعات (عسير، والباحة، والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة).
وأشار مركز الأرصاد إلى أن الطقس سيكون مستقرا على معظم مناطق المملكة.
وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، ذكر «الوطني للأرصاد» أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15–35 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف.
وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية شمالية غربية، بسرعة 15–40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف. أما البحر فسيكون متوسط الموج.
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