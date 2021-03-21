شكرا لقرائتكم خبر عن متى يتم تشغيل «العداد الإلكتروني» عن بعد؟.. «الكهرباء» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، مساء السبت، موعد تشغيل العداد الإلكتروني عن بُعد.

وأشارت الشركة في ردها على سؤال مواطن عبر “تويتر” أن تركيب العداد الذكي يمثل المرحلة الأولى من المشروع، وستتاح متابعة الاستهلاك مستقبلًا عبر الأجهزة الذكية، وذلك بعد تدشين المرحلة الثانية، وهي مرحلة ربط العدادات بأنظمة الفوترة.

وأكدت حساب “العناية بالمشتركين” أن الشركة ستتواصل مع العملاء المعنيين عبر الرسائل النصية لإطلاعهم على سير المشروع بشكل مستمر.