الكويت تزف بشرى سارة لمواطنيها

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "الجريدة"، الكويتية، مساء اليوم السبت، عن النائب أسامة المناور، أنه في إطار تحركاته لتنفيذ اقتراحه الذي قدمه في 16 فبراير/شباط الماضي، بشأن تأجيل الأقساط المستحقة عن قروض المواطنين 6 أشهر، في ظل الظروف الحالية التي فرضتها جائحة كورونا، لم يفوِّت فرصة لقائه ونائبين آخرين مع رئيس الوزراء، والذي كان بأجندة مختلفة عن موضوع الاقتراح، إذ شرح المناور خلال اللقاء أهمية إقرار اقتراحه.

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وقال المناور:

طرحت في نهاية اللقاء الطويل معالشيخ صباح الخالد، الذي التقيناه، الخميس الماضي، موضوع اقتراحي، وقد أبدى سموه مرونة بأن الحكومة ستوافق على اقتراحه بتأجيل أقساط القروض مدة 6 أشهر.

وأضاف النائب أسامة المناور، أنه "تواصلت مع الإخوان في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بهدف إنجاز تقريرها عن الاقتراح، وأبلغوني أنه مدرج على جدول أعمالها" الاثنين المقبل.

وأكد أنه سيواصل متابعته لاقتراحه حتى يتم تنفيذه، موضحا أنه يشمل كل أنواع القروض، منها الإسكانية والعادية وقروض بنك الائتمان.

ودعا المناور، البنك المركزي، إلى دعم اقتراحه الذي يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين بسبب تداعيات الإجراءات الحكومية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.