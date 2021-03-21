الصحة السعودية تعلن توزيع 3 ملايين جرعة لقاح كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن الصحة السعودية أعلنت أنه تم توزيع أكثر من 3 ملايين جرعة من لقاح كورونا المستجد، عبر أكثر من 500 موقع للتطعيم في عموم مناطق المملكة".

ووجهت الوزارة رسالة إلى من لم يحصل على اللقاح قالت فيها: "خذ الخطوة. خذ اللقاح. سجل الآن عبر تطبيق صحتي".

وقالت "واس" إن وزارة الصحة حثت الجميع على التسجيل للحصول على لقاح كورونا حفاظا على صحتهم وسلامتهم وحماية لهم من الإصابة بالفيروس.

ولفتت الوزارة إلى أن مراكز لقاح كورونا موجودة في كل المناطق والمحافظات وأنه يمكن حجز ومعرفة موعد وأماكن المراكز عبر تطبيق "صحتي".

وأعلنت الصحة السعودية تسجيل 382 حالة مؤكدة وتعافي 271 حالة في المملكة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 3916 منها 587 حالة حرجة.

وتجاوز إجمالي عدد الإصابات 384 ألف حالة بينما تجاوز إجمالي المتعافين 374 ألف حالة.