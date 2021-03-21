شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يؤكد ضرورة مواصلة الجهد الأمنى لمكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقى برهم صالح، ضرورة مواصلة الجهد الأمنى لمكافحة الإرهاب وخلايا تنظيم (داعش)، التى تحاول زعزعة الاستقرار فى بعض المناطق.

وذكر مكتب الرئيس العراقى - فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن الرئيس العراقى التقي، فى مقر إقامته بالسليمانية، رئيس هيئة الحشد الشعبى فالح الفياض، لبحث التطورات السياسية والأمنية فى البلد، إلى جانب تعزيز سلطة الدولة وسيادتها، ودعم أجهزتها الأمنية فى حماية أمن المواطنين وحماية السلم المجتمعى والأمن العام".