شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» ينصح: ارفعوا ملابس الشتاء واحتفظوا بالمعاطف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعا عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، أهل عدة مناطق بالمملكة إلى رفع ملابس الشتاء الثقيلة، وذلك مع بداية موسم الحميمين.

وأوضح “الحصيني” عبر “تويتر” أنه يمكن لسكان المناطق الشمالية والوسطى والشرقية وشرق المنطقة الغربية رفع الملابس الثقيلة مع الاحتفاظ بالمعاطف.

وتابع: “الأولين قالوا: “يا ربنا يا كريم اكفنا برد الحميم”، وأيضا: “مدام البُر في البر لا تأمن البرد”، مشيراً إلى أن ذلك حذر متأصل في ثقافة أهالي شبه الجزيرة العربية من مخاطر التقلبات الجوية في موسم الحميمين.