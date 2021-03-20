شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكة تكشف حقيقة المقطع المتداول للتحرش بامرأة أمام محل تجاري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة، السبت، حقيقة الفيديو المتداول لواقعة التحرش بامرأة أمام أحد المحال التجارية.

ونقل الحساب الرسمي لجهاز الأمن العام السعودي، في حسابه عبر تويتر، عن شرطة مكة المكرة أن مقطع الفيديو المتداول يعود لقضية باشرتها الجهات الأمنية في محافظة جدة في 25 يونيو/حزيران 2020.

وأضاف الحساب أن الجهات الأمنية تمكنت وقتها من تحديد هوية الجاني والقبض عليه، واتخذت بحقه إجراءات نظامية أولية، مع إحالته إلى النيابة العامة.