شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر» يحذر من عادة شائعة خطيرة.. تؤدي إلى الشلل وتوقف التنفس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرالدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة واحدة من العادات التي يمارسها الكثيرون في محلات الحلاقة قد تؤدي إلى الشلل وتوقف التنفس.

وأوضح “النمر” عبر “تويتر” إن البعض يسمح للحلاقين بما يُسمى “طق فقرات الرقبة”، وهذا قد يؤدي إلى شلل أحد الأطراف أو توقف التنفس.

ودعا النمر الجميع لعدم السماح بمثل هذه الممارسات، التي قد تتسبب بأضرار جسيمة على حياة الإنسان.