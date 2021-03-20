حمد بن جاسم عن مجلس التعاون الخليجي: مجرد بوق إعلامي

دبي - محمود عبدالرازق - وقال رئيس الوزراء القطري الأسبق في عدة تغريدات: "يتضح يوما بعد يوم أن ما يحققه مجلس التعاون الخليجي من فوائد لا يتعدى إصدار بيانات تعود بفائدة هامشية في معظم الأحيان على بعض دول المجلس، سواء كان ذلك شجبا لبعض الأطراف، أو تأييدا لمواقف هذه الدولة أو تلك من بعض القضايا الإقليمية والدولية".

واعتبر أن البيانات التي يصدرها المجلس تأتي أيضا: "لإبداء وجهات نظر تجاه قضايا أخرى تعجز الدول الأعضاء أن ترد عليها بنفسها دون مساعدة من غيرها".

​وأضاف: "هذا لا بأس به، ولكن أصبح المجلس مجرد بوق إعلامي ينفخ هنا وهناك دون هدف محدد مفيد على الصعيد القومي العام".

وتابع رئيس الوزراء القطري الأسبق: "هذا للأسف ليس ما طمح له الآباء المؤسسون حين أنشئ المجلس".

ورأى أن المجلس بوضعه الحالي: "لا يصبو لطموحات شعوب المجلس التي تريد أن يحقق المجلس كثيرا من آمال التلاحم والانسجام والوحدة التي تنشدها الشعوب حتى يستطيع أن يصمد ويستمر أمام ما يواجهه من تحديات".