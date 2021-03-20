وزير الإعلام اليمني: "أنصار الله" ينفذون عمليات تجنيد قسري

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة– سبوتنيك. وقال الإرياني، عبر حسابه على تويتر اليوم السبت، إن "تقارير محلية تؤكد قيام الحوثيين بتنفيذ عمليات واسعة للتجنيد القسري في العاصمة المختطفة صنعاء وباقي مناطق سيطرتها، شملت المواطنين وطلبة المدارس والجامعات والموظفين والعمال وأبناء القبائل، والضغط على مدراء المدارس ومشايخ وكبار الأحياء السكنية".

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وأضاف: "قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بهذه الخطوة يعكس مضيها في التصعيد العسكري في مختلف جبهات القتال بمحافظة مأرب، وتقويض دعوات وجهود التهدئة، وحجم الخسائر البشرية الفادحة التي تكبدتها في المعارك الدائرة مؤخرا، وعدم اكتراثها بمصير المغرر بهم ممن تدفع بهم في هجماتها الانتحارية".

ودعا وزير الإعلام اليمني، الآباء والأمهات والوجاهات الاجتماعية في مناطق سيطرة الحوثيين إلى "مقاومة هذه الممارسات الإجرامية ورفض إلقاء أبنائهم في محارق موت مفتوحة في مختلف جبهات مأرب". على حد تعبيره.

كما طالب الإرياني، المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بـ "الضغط على ميليشيا الحوثي العنصرية لوقف عمليات التجنيد القسري للمدنيين بمن فيهم فئة الأطفال باعتبارها انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية، وتقديم المسئولين عنها للمحاسبة باعتبارهم مجرمي حرب". بحسب قوله.

وتقود السعودية، منذ آذار/مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في أواخر 2014.