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ولي عهد الأردن يزور أهالي ضحايا مستشفى السلط... صور

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دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "عمون"، اليوم السبت، نقل ولي العهد تعازي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لأهالي الضحايا، خلال الزيارة.

وفي المقابل عبر أهالي الضحايا عن شكرهم على زيارته وقيامه بواجب التعزية، مؤكدين أن "هذه الزيارة ليست بغريبة على الهاشميين".

​ويوم السبت الماضي، تسبب نفاد الأوكسجين في مستشفى السلط في الأردن بوفاة 7 أشخاص كانوا يخضعون فيه للعلاج من .

وعلى إثر الحادث، تم إعفاء وزير الصحة نذير عبيدات من منصبه، وتعيين وزير الداخلية مازن عبد الله الفراية للقيام بمهام وزير الصحة بالإضافة إلى مهام منصبه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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