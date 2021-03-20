محمود عباس يتلقى اللقاح المضاد لكورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وحث عباس المواطنين الالتزام بتعليمات وزارة الصحة في أخذ اللقاح والالتزام بالإجراءات الاحترازية وفق بروتوكول الوزارة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وطلب الرئيس الفلسطيني من الجهات المختصة الاستمرار بتوفير اللقاحات المطلوبة لكافة محتاجيها لضمان أخذها وفق الخطة الموضوعة لذلك.

في سياق متصل، قرر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية جملة من الإجراءات في مواجهة جائحة كوفيد-19 مع انطلاق حملة التطعيم غدا الأحد، من بينها تعطيل الدراسة في جميع مدارس البلاد، وحظر الحركة والتنقل وانتقال المواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات يوميا من السابعة مساء حتى السادسة صباحا.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل 27 وفاة و 1780 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و 1695 حالة تعافٍ خلال الساعات الـ24 الأخيرة.