172 نائبا يوقعون طلبا رسميا لحل البرلمان العراقى قبل يوم واحد من الانتخابات

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القاهرة - سامية سيد - أعلن قادة ورؤساء الكتل السياسية العراقية، اليوم السبت، تقديم طلب رسمى بتوقيع أكثر من 172 نائبا لحل مجلس النواب قبل يوم واحد من موعد إجراء الانتخابات.

وقال رئيس كتلة تحالف سائرون نبيل الطرفى - فى مؤتمر صحفى مشترك وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - "لا يخفى على الجميع ما يشهده العراق من أحداث متسارعة ومتغيرات مهمة وانعطافات سياسية واجتماعية ألقت بظلالها على المشهد السياسى والاجتماعى ما جعل القوى السياسية أمام مسؤوليات سياسية كبيرة تحتم عليها الشروع بخارطة طريق وطنية تضع مصلحة العراق فوق كل المصالح والقناعات الحزبية والشخصية"، مشيرا إلى قرار الذهاب لانتخابات مبكرة لتكون بداية لمرحلة جديدة من العمل السياسى لتكتسب شرعيتها من صناديق الاقتراع.

وأضاف "كان لمجلس النواب خطوات فعلية فى توفير الأرضية لهذه الانتخابات المبكرة وأهمها مفوضية مستقلة وقانون انتخابات يعطى مساحة واسعة للنخب الأكاديمية للمشاركة الواسعة وتعديل قانون المحكمة الاتحادية، ولم يتبق سوى الخطوة الأخيرة المتمثلة بحل مجلس النواب لتكتمل كل متطلبات الانتخابات المبكرة".

وأوضح أنه "استنادا لأحكام المادة 64 أولا من الدستور الذى أجاز لثلثى أعضاء البرلمان تقديم طلب حل البرلمان، فقد تقدمنا اليوم بطلب موقع عليه أكثر من 172 نائبا لحل البرلمان بتاريخ 9 أكتوبر 2021 على أن تجرى الانتخابات بموعدها المقرر فى العاشر من نفس الشهر، وعلى رئيس الجمهورية إصدار مرسوم جمهورى لتحديد الموعد".

وأشار إلى أن التصويت على حل مجلس النواب سيكون فى الجلسة المقبلة التى ستعقد لمناقشة الموازنة"، وأن جميع الكتل وبمختلف توجهاتها أجمعت على حل مجلس النواب، مشددا على أن هذا الطلب لم يقدم من كتلة أو من جهة أو مكون بل الجميع أجمع عليه.

وقررت رئاسة مجلس النواب، فى جلستها اليوم، تأجيل التصويت على مشروع قانون الموازنة إلى يوم السبت المقبل، وذلك بالنظر لاستمرار النقاشات حول مشروع قانون الموازنة، ولمنح الفرصة للجان المختصة لمزيد من المراجعة والتدقيق.