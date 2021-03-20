شكرا لقرائتكم خبر عن عدد الحاصلين على لقاح كورونا داخل المملكة يقترب من ٣ ملايين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اقترب عدد الحاصلين على لقاح كورونا داخل المملكة من ٣ ملايين متلقي للقاح، ما بين مواطنين ومقيمين.

ووفقا لبث مباشر يبثه حساب قناة الإخبارية على تويتر، بلغ عدد الحاصلين على اللقاح، قبل قليل، ٢ مليون و٩٨٠ ألفا و٥٤٠ شخصا.

وجددت ‏‎وزارة الصحة، اليوم السبت، دعوتها للمواطنين والمقيمين للحصول على ‎لقاح كورونا حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم من الإصابة بالفيروس.

وقالت الصحة أن مراكز لقاح كورونا موجودة في المناطق والمحافظات كافة، مشيرة إلى أن ‎تطبيق صحتي أتاح حجز الموعد ومعرفة أماكن المراكز المُقدمة للقاح.