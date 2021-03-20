شكرا لقرائتكم خبر عن عدد الحاصلين على لقاح كورونا داخل المملكة يقترب من ٣ ملايين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
اقترب عدد الحاصلين على لقاح كورونا داخل المملكة من ٣ ملايين متلقي للقاح، ما بين مواطنين ومقيمين.
ووفقا لبث مباشر يبثه حساب قناة الإخبارية على تويتر، بلغ عدد الحاصلين على اللقاح، قبل قليل، ٢ مليون و٩٨٠ ألفا و٥٤٠ شخصا.
وجددت وزارة الصحة، اليوم السبت، دعوتها للمواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم من الإصابة بالفيروس.
وقالت الصحة أن مراكز لقاح كورونا موجودة في المناطق والمحافظات كافة، مشيرة إلى أن تطبيق صحتي أتاح حجز الموعد ومعرفة أماكن المراكز المُقدمة للقاح.
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