شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..التحالف يعلن تنفيذ عملية إسناد للجيش اليمني وقبائل مأرب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن تنفيذه لعملية إسناد للجيش اليمني وقبائل مأرب. وكشف التحالف أن عملية الإسناد أصبحت أكثر تأثيراً على مليشيا الحوثي بانكشافها بالمناطق المفتوحة، الأمر الذي كبد الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران خسائر كبيرة بالعتاد والأرواح. كما أكد التحالف أن العملية العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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