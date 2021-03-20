شكرا لقرائتكم خبر عن هل علاج الروماتويد يتعارض مع أخذ لقاح كورونا؟.. «الصحة» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، حقيقة تعارض علاح مرض التهاب المفاصل الروماتويدي مع اللقاح المخصص لفيروس كورونا.

وتلقي حساب “الصحة 937” على تويتر تساؤلا جاء فيه: “هل علاج الرومايتد يتعارض مع أخذ اللقاح؟ علماً أن من ضمن العلاج الكورتيزون، ويجود في نشرته التوضيحيه أنه يتعارض مع أخذ اللقاحات.. أرجو الإفادة”.

ورد حساب الصحة بقوله: “بشكل عام لا يعتبر استخدام الكورتيزون مانعاً لتلقي لقاح فيروس كورونا وينصح بأن يكون ذلك تحت إشراف الطبيب المعالج”.

وتابع: “الأشخاص الذين يتناولون أدوية أو علاجات مثبطة للمناعة معرضين للإصابة بمرض كوفيد-19 الشديد، و يمكن لهم تلقي اللقاح إذا لم يكن لديهم موانع للتطعيمات لغلبة الفائدة المرجوة”.