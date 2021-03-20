شكرا لقرائتكم خبر عن هل علاج الروماتويد يتعارض مع أخذ لقاح كورونا؟.. «الصحة» تجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، حقيقة تعارض علاح مرض التهاب المفاصل الروماتويدي مع اللقاح المخصص لفيروس كورونا.
وتلقي حساب “الصحة 937” على تويتر تساؤلا جاء فيه: “هل علاج الرومايتد يتعارض مع أخذ اللقاح؟ علماً أن من ضمن العلاج الكورتيزون، ويجود في نشرته التوضيحيه أنه يتعارض مع أخذ اللقاحات.. أرجو الإفادة”.
ورد حساب الصحة بقوله: “بشكل عام لا يعتبر استخدام الكورتيزون مانعاً لتلقي لقاح فيروس كورونا وينصح بأن يكون ذلك تحت إشراف الطبيب المعالج”.
وتابع: “الأشخاص الذين يتناولون أدوية أو علاجات مثبطة للمناعة معرضين للإصابة بمرض كوفيد-19 الشديد، و يمكن لهم تلقي اللقاح إذا لم يكن لديهم موانع للتطعيمات لغلبة الفائدة المرجوة”.
كانت هذه تفاصيل خبر هل علاج الروماتويد يتعارض مع أخذ لقاح كورونا؟.. «الصحة» تجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.