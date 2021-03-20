شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف.. «ضبط «سائق» يدعي علاج السرطان والسكري بخلطات مجهولة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف من ضبط “سائق خاص”، يدعي علاج السرطان والسكر وجميع الأمراض بخلطات وأدوية وأعشاب مجهولة المصدر. وأوضحت “صحة الطائف” أنه جرى التنسيق مع جهات الاختصاص والزائر السري، وتم ضبط المتهم وتسليمه لشرطة النزهة والتحفظ على المضبوطات وتحرير اعترافاته كاملة ورفع كامل أوراقه إلى النيابة العامة. ودعت صحة الطائف المواطنين إلى ضرورة عدم الانسياق خلف مثل هذه الأمور التي تؤدي إلى تدهور الحالة الصحية للمريض.

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