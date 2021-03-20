مصر تستهدف تلقيح 250 ألف شخص خلال أسبوع لمواجهة كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، بيانا على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، مساء اليوم السبت، جاء فيه أن الوزيرة تابعت سير عملية حصول الأطقم الطبية والفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن على لقاح فيروس كورونا.

كما راجعت شحنات اللقاحات التي يتم توزيعها على المراكز المخصصة لتلقي اللقاحات، وذلك بعد إجراء التحاليل اللازمة لها بمعامل هيئة الدواء المصرية، مشيرا إلى أن الوزيرة وجهت بالتوسع في المراكز المخصصة لتلقي لقاح كورونا بالمحافظات التي بها معدلات تسجيل عالية من قبل المواطنين على الموقع الإلكتروني للحصول على اللقاح، مؤكدة أنه من المستهدف تطعيم 250 ألف من الأطقم الطبية والمواطنين من الفئات المستحقة بنهاية الأسبوع الجاري.

ولفت مجاهد إلى أن الوزيرة راجعت خلال الاجتماع التقرير اليومي الذي يتم إعداده من قبل جميع المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى كورونا على مستوى الجمهورية، لمتابعة سير العمل بها والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، موضحا أن التقرير يشمل متابعة توافر الأكسجين الطبي والمتوسط اليومي للاستخدام، وكفاءة عمل شبكات الغازات وتدريب الأطقم الطبية على عملية إمداد المرضى بالأكسجين الطبي، طبقًا للممارسات الإكلينيكية لبروتوكولات العلاج.

وشددت وزيرة الصحة المصرية على أهمية التطبيق الكامل لجميع نظم الصحة والسلامة المهنية بكافة المستشفيات، من خلال الصيانة الدورية لجميع المعدات والأجهزة أهمها طفايات الحريق والمصاعد الكهربائية، مما يساهم في تعزيز كفاءة العمل، والحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمرضى بالمستشفيات.