مدير إدارة إفتاء دبي يكشف حكم أخذ لقاح كورونا في نهار رمضان

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "البيان" عن الحداد، اليوم السبت، قوله إن "أخذ لقاح كورونا وإجراء فحوصات مسحاتِ الأنف وقطرات الدم في رمضان غير مفطرة".

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ورأى أن التقيؤ اللاإرادي يأخذ الحكم نفسه حتى وإن وجد الصائم طعمه في الحلق ورجع للجوف.

واعتبر أن التردد في تعاطي لقاح كورونا المستجد "تساهل غير حميد، وتواكل مذموم".

وشدد على ضرورة عدم الاستماع إلى الشائعات المثبطة التي تزعم أن اللقاح يمثل خطرا ويحمل أضرارا.

ودعا مدير إدارة الإفتاء في دبي إلى التصدق لإطعام الصائمين وإخراج فدية الصيام، عن طريق الجمعيات الخيرية المعنية بالتوزيع الآمن.

وكان مفتي الأردن، الشيخ عبد الكريم الخصاونة، أصدر فتوى مماثلة لفتوى الحداد قبل نحو أسبوعين.

ونقل موقع "عمون" عن الخصاونة، قوله إن: لقاح كورونا مثله مثل أي لقاح يؤخذ بالعضل لا يفطر الصائم في شهر رمضان.