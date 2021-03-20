(33- صفر) نتيجة أول حدث رياضي يجمع إسرائيل بالإمارات... فيديو وصور

دبي - محمود عبدالرازق - وأقيمت المباراة في إمارة دبي للفوز بما سمي "كأس صداقة أبراهام" تيمنا باسم اتفاقية التطبيع الموقعة بين البلدين، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية أمريكية.

وهنأ الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، فريقي بلاده ونظيره الإماراتي، في رسالة بالفيديو، أشاد خلالها بما أسماه بـ:

بالتعبير الرائع عن الروح الجديدة للسلام بين الشعبين بعد اتفاقات إبراهام التاريخية.

وتابع الرئيس الإسرائيلي، أن "القادة قد يوقعون اتفاقيات سلام.. لكن السلام الحقيقي يتطلب من الشعبين بناء أواصر الصداقة والتعاون في كل المجالات".

ونقلت صفحة "إسرائيل في الخليج"، وهي صفحة افتراضية لإسرائيل في دول الخليج، عن الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، عوفير غندلمان، اليوم السبت، إنه يُظهر منتخبي إسرائيل والإمارات للرغبي بينما يحتفلان بشعيرة "الكيدوش" اليهودية بعد المباراة التي جمعت بينهما مؤخرا.

وقال غندلمان:

لاعبو منتخبي الرغبي الإسرائيلي والإماراتي شاركوا أمس في شعيرة الكيدوش الدينية (تقديسيوم السبت اليهودي) التي أقيمت في دبي بعد المباراة الودية التي أقيمت بينهما.

ويظهر في مقطع الفيديو لاعبو المنتخب الإسرائيلي وهم يحتفلون بالشعيرة الدينية بينما يرتدي عدد من الأشخاص الزي التقليدي الإماراتي، وعليها علم الإمارات، وكلمة "شالوم"، و"سلام" و"peace"، باللغات الثلاث، الإسرائيلية والعربية والإنجليزية.