وزير الصحة العراقي: نحذر من أيام قادمة عاصفة جدا

دبي - محمود عبدالرازق - وبين التميمي: زيادة الإصابات سببها التهاون في إجراءات الوقاية والعزوف عن لبس الكمامة وعدم الاكتراث بتحذيرات ووصايا وزارة الصحة، بحسب ما نقله "بغداد اليوم".

وتابع الوزير: "لدينا تقارير تشير إلى إصابة عوائل كاملة بفيروس كورونا في القرى والأرياف". وأكد أن السبب وراء ذلك هو الخروج والاختلاط وطالب رجال الدين والأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية بحث المواطنين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم السبت، حظراً شاملاً للتجوال يوم غد الأحد، تزامناً مع أعياد النوروز.

وسجل العراق 4674 إصابة جديدة و32 وفاة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية. بالإضافة إلى 3795 حالة شفاء جديدة.